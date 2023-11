Soirée remerciements fête des battages Salle Saint André Montréverd Catégories d’Évènement: Montréverd

Vendée Soirée remerciements fête des battages Salle Saint André Montréverd, 8 décembre 2023, Montréverd. Soirée remerciements fête des battages Vendredi 8 décembre, 19h30 Salle Saint André sur inscription auprès de votre responsable de stand, par mail ou téléphone L’OGEC invite les bénévoles de la fête des battages à la soirée de remerciement.

Lors de votre inscription, indiquez votre nom et le nombre de personnes présentes (adultes et enfants) Salle Saint André Rue des Battages, Saint-André-Treize-Voies, 85260 Montréverd Montréverd 85260 Saint-André-Treize-Voies Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « ogec.satv@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 33 60 44 63 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T19:30:00+01:00 – 2023-12-08T23:30:00+01:00 OGEC Ecole Saint-Joseph

