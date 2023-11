Exposition Lehengo Gazteak : exposition d’art Salle Sabaia Uhart-Cize, 24 novembre 2023, Uhart-Cize.

Uhart-Cize,Pyrénées-Atlantiques

Peintures sur porcelaines réalisées par les adhérentes, tableaux Diamant et broderies, patine et boisette, peintures sur toiles et aquarelles, sculpture sur bois, objets et cartes décoratives, Récup’art, l’atelier de Nahia, cahiers, cartes, tableaux à colorier, création en vitrail Tiffany, pyrogravure, peintures sur galets, boules de Noël, Charms bijoux, Créaliak déco résine, créations Josy, Skylines.

Vente de gâteaux au profit de l’association..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 18:00:00. EUR.

Salle Sabaia

Uhart-Cize 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Paintings on porcelain by members, Diamond paintings and embroidery, patina and boisette, paintings on canvas and watercolors, wood sculpture, decorative objects and cards, Récup’art, Nahia’s workshop, notebooks, cards, coloring boards, Tiffany stained-glass creations, pyrogravure, pebble paintings, Christmas ornaments, jewelry charms, Créaliak resin deco, Josy creations, Skylines.

Sale of cakes in aid of the association.

Pinturas sobre porcelana de los miembros, pinturas y bordados Diamante, pátina y boisette, pinturas sobre lienzo y acuarelas, esculturas de madera, objetos decorativos y tarjetas, Récup’art, taller de Nahia, cuadernos, tarjetas, dibujos para colorear, creaciones de vidrieras Tiffany, pirograbado, pinturas sobre guijarros, adornos de Navidad, dijes de joyería, decoraciones de resina Créaliak, creaciones Josy, Skylines.

Venta de pasteles a beneficio de la asociación.

Porzellanmalereien von Mitgliedern, Diamantbilder und Stickereien, Patina und Holzschnitt, Gemälde auf Leinwand und Aquarelle, Holzschnitzereien, dekorative Objekte und Karten, Récup’art, Nahias Atelier, Hefte, Karten, Ausmalbilder, Tiffany-Glasmalerei, Pyrogravur, Kieselsteinmalerei, Weihnachtskugeln, Charms Schmuck, Créaliak Deko aus Harz, Kreationen von Josy, Skylines.

Kuchenverkauf zu Gunsten des Vereins.

