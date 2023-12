atelier bal gratuit Salle Rpa, Brantôme (24) atelier bal gratuit Salle Rpa, Brantôme (24), 17 janvier 2024 19:30, . atelier bal gratuit Mercredi 17 janvier 2024, 20h30 Salle Rpa, Brantôme (24) Salle Rpa, Brantôme (24) 45, Chaboussier

Salle Rpa, 24310 Brantôme, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-17T20:30:00+01:00 – 2024-01-17T23:00:00+01:00

2024-01-17T20:30:00+01:00 – 2024-01-17T23:00:00+01:00 baltrad balfolk Détails Heure : 19:30 Autres Lieu Salle Rpa, Brantôme (24) Adresse 45, Chaboussier Salle Rpa, 24310 Brantôme, France Age max 110 Lieu Ville Salle Rpa, Brantôme (24) Latitude 45.356968 Longitude 0.655886 latitude longitude 45.356968;0.655886

Salle Rpa, Brantôme (24) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//