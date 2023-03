atelier bal gratuit Salle Rpa, Brantôme (24)

atelier bal gratuit Salle Rpa, Brantôme (24), 19 avril 2023, . atelier bal gratuit Mercredi 19 avril, 20h30 Salle Rpa, Brantôme (24) Gratuit Tous les mois nous proposons un atelier où chacun peut danser ou apprendre de nouvelles danses grâce à la bonne humeur du groupe de danseurs qui participe à cet « atelier-bal gratuit ». Cette soirée s’organise autour des musiques et des danses traditionnelles : mazurkas, valses (3 tps, 5tps, 8 tps, collectives, écossaises…), scottishs, congos, bourrées (2 tps, 3tps), branles, cercles circassiens, chapelloises, gavottes de l’aven, hanter dro, andro, polkas, rondes du Quercy, rondeaux, israëliennes … Donc si le cœur vous en dit … source : événement atelier bal gratuit publié sur AgendaTrad Salle Rpa, Brantôme (24) 45, Chaboussier Salle Rpa, 24310 Brantôme, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/41705 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

