Déjeuner Béthanie Salle Rossini, paroisse Notre-Dame de Grâce de Passy Paris Catégorie d’Évènement: Paris Déjeuner Béthanie Salle Rossini, paroisse Notre-Dame de Grâce de Passy Paris, 19 novembre 2023, Paris. Déjeuner Béthanie Dimanche 19 novembre, 12h30 Salle Rossini, paroisse Notre-Dame de Grâce de Passy Entrée libre Dimanche 19 novembre, 12h30, salle Rossini (2ème sous-sol de la nouvelle église), premier déjeuner Béthanie.

L’équipe de bénévoles sera heureuse d’accueillir tous ceux qui souhaitent partager ce repas.

Inscription obligatoire au 06 16 96 06 08. Salle Rossini, paroisse Notre-Dame de Grâce de Passy 8 bis rue de l’Annonciation, 75016 Paris Paris 75016 Quartier de la Muette Île-de-France 01 44 30 10 50 https://www.notredamedegracedepassy.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

