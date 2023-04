Soirée Ciné-débat: Mourir n’est pas tuer avec la Fondation Jérôme Lejeune Salle Rossini, paroisse Notre-Dame de Grâce de Passy Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Soirée Ciné-débat: Mourir n’est pas tuer avec la Fondation Jérôme Lejeune Salle Rossini, paroisse Notre-Dame de Grâce de Passy, 18 avril 2023, Paris. Soirée Ciné-débat: Mourir n’est pas tuer avec la Fondation Jérôme Lejeune Mardi 18 avril, 20h00 Salle Rossini, paroisse Notre-Dame de Grâce de Passy Entrée libre Mourir n’est pas tuer La Fondation Jérôme Lejeune organise : la projection du film « Mourir n’est pas tuer » de Bernard de La Villardière, enquête au coeur de la fin de vie. un débat sur la fin de vie en présence de Constance Lot Salle Rossini, paroisse Notre-Dame de Grâce de Passy 8 bis rue de l’Annonciation, 75016 Paris Paris 75016 Quartier de la Muette Île-de-France 01 44 30 10 50 https://www.notredamedegracedepassy.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

