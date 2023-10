Bouquinous & Contellinous (histoires contées) Salle Rosa Parks Chécy, 20 mars 2024, Chécy.

Bouquinous & Contellinous (histoires contées) Mercredi 20 mars 2024, 10h00 Salle Rosa Parks 3 € par personne/séance

Bouquinou 1/3 ans de 10h à 10h30

Contellinou 3/5 ans de 11h à 11h45

Cette année, la bibliothèque municIpale de Chécy reçoit Virginie Donnart, artiste musicienne, de la Co’manie compagnie

Venez explorer avec vos enfants : comptines, contes, chansons, découvrir instruments et percussions autour de cette œuvre littéraire mise en musique.

Le 20 mars

Séance musicale toute en couleur autour du parachute (de motricité). Chant et musique nous accompagneront ainsi que le magnifique kamishibaï « Comment le ciel est devenu grand » de Séverine Vidal et Cédric Abt.

Les prochains rendez-vous

Le 17 avril

Aujourd’hui, nous célébrerons tous les anniversaires et les non-anniversaires… ! en musique et en chansons. Nous découvrirons le kamishibaï « Le voleur d’anniversaire » de Laurent & Olivier Souillé.

Le 15 mai

Autour de l’album « La Flûte enchantée » par Pierre Coran et Charlotte Gastaut », nous explorerons les sons soufflés, les jeux vocaux et comptines chantés.

Le 12 juin

« Noël au printemps » de Thierry Dedieu et « Le lapin de printemps » nous guideront vers les chansons autour des jolies petites bêtes et leur instrumentarium : balafons, xylophones et métallophones, en chanson !

En savoir plus

Inscriptions ouvertes 1 mois avant au 02 38 46 60 51 ou bibliotheque@checy.fr

Tarif : 3 € par personne/séance

Salle Rosa Parks 5, rue du Port – Chécy Chécy 45430 Loiret Centre-Val de Loire bibliotheque@checy.fr 02 38 46 60 51

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-20T10:00:00+01:00 – 2024-03-20T11:45:00+01:00

histoires contées jeune public