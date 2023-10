Bouquinous & Contellinous (histoires contées) Salle Rosa Parks Chécy Catégories d’Évènement: Chécy

Loiret Bouquinous & Contellinous (histoires contées) Salle Rosa Parks Chécy, 28 février 2024, Chécy. Bouquinous & Contellinous (histoires contées) Mercredi 28 février 2024, 10h00 Salle Rosa Parks 3 € par personne/séance Bouquinou 1/3 ans de 10h à 10h30 Contellinou 3/5 ans de 11h à 11h45 Pendant les vacances scolaires, la bibliothèque municIpale de Chécy reçoit la conteuse Inès Guilbert qui viendra nous faire découvrir son univers avec les « Contes du bout des doigts ». En savoir plus Inscriptions ouvertes 1 mois avant au 02 38 46 60 51 ou bibliotheque@checy.fr

Tarif : 3 € par personne/séance

Salle Rosa Parks
5, rue du Port – Chécy
Chécy 45430
Loiret
Centre-Val de Loire

Inscriptions: 02 38 46 60 51 ou bibliotheque@checy.fr

2024-02-28T10:00:00+01:00 – 2024-02-28T11:45:00+01:00

Dates: 2024-02-28T10:00:00+01:00 – 2024-02-28T11:45:00+01:00

Catégories: histoires contées jeune public

Âge: 1-5 ans

