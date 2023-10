Nuit de la lecture Salle Rosa Parks Chécy Catégories d’Évènement: Chécy

Loiret Nuit de la lecture Salle Rosa Parks Chécy, 19 janvier 2024, Chécy. Nuit de la lecture Vendredi 19 janvier 2024, 20h00 Salle Rosa Parks gratuit Cabaret lecture à voix haute par les bibliothécaires, accompagnements et interludes musicaux par des profes-seurs et élèves de l’école de musique de Chécy.

Le thème national sera « Le corps » .

Le cabaret se déroulera à l’étage du musée de la tonnellerie. En savoir plus Gratuit – Renseignements et réservations auprès de la bibliothèque. Salle Rosa Parks 5, rue du Port – Chécy Chécy 45430 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@checy.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 46 60 51 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-19T20:00:00+01:00 – 2024-01-19T21:30:00+01:00

2024-01-19T20:00:00+01:00 – 2024-01-19T21:30:00+01:00 nuit de la lecture cabaret © DR Détails Catégories d’Évènement: Chécy, Loiret Autres Lieu Salle Rosa Parks Adresse 5, rue du Port - Chécy Ville Chécy Departement Loiret Lieu Ville Salle Rosa Parks Chécy latitude longitude 47.891268;2.024913

Salle Rosa Parks Chécy Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/checy/