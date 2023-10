Pyjama party de Noël (histoires contées) : « Graine de choc ! » Salle Rosa Parks Chécy Catégories d’Évènement: Chécy

Pyjama party de Noël (histoires contées) : « Graine de choc ! » 3 et 4 janvier 2024 Salle Rosa Parks Chécy gratuit « Graine de choc ! » : spectacle musical tout public à partir de 3 mois, autour du chocolat, avec dégustation à la fin.

Par Virginie Donnart et Marine Meyniel

Dernière création de la Co’Manie Compagnie

Voix, percussions corporelles, saxophone, percussions, guitare, koshi, senza, cajon, et… chocolat. Gratuit – Renseignements et réservations auprès de la bibliothèque. Salle Rosa Parks 5, rue du Port – Chécy Chécy 45430 Loiret Centre-Val de Loire bibliotheque@checy.fr 02 38 46 60 51

2024-01-03T18:00:00+01:00 – 2024-01-03T18:40:00+01:00

