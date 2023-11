Le Téléthon à Chécy Salle Rosa Parks Chécy Catégories d’Évènement: Chécy

Loiret Le Téléthon à Chécy Salle Rosa Parks Chécy, 9 décembre 2023, Chécy. Le Téléthon à Chécy Samedi 9 décembre, 09h30 Salle Rosa Parks entreé libre Le village du téléthon à la salle Rosa Parks avec

• la compagnie du Castel noir

• Hand’idées & Loisirs

• La chorale Arc en Ciel en représentation (11h20-12h00)

Vente de petites créations pour Noël par Mme LE MOUEL Sur le marché (place Jeanne d’Arc) • Vente de boissons par l’association « Checy les amis de la vigne ». Et aussi D’autres associations font une action de leur côté :

• Club Cacien de l’amitié : Urne pour faire des dons

• JSC basket : opération interne

• Temps danse : Cours ouverts à tous avec participation de 5€ entre le 4 et 9 décembre. Salle Rosa Parks 5, rue du Port – Chécy Chécy 45430 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T09:30:00+01:00 – 2023-12-09T12:30:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T09:30:00+01:00 – 2023-12-09T12:30:00+01:00

