Bouquinous & Contellinous (histoires contées) Mercredi 27 septembre, 10h00 Salle Rosa Parks 3 € par personne/séance

Bouquinou 1/3 ans de 10h à 10h30

Contellinou 3/5 ans de 11h à 11h45

Cette année, la bibliothèque municIpale de Chécy reçoit Virginie Donnart, artiste musicienne, de la Co’manie compagnie

Venez explorer avec vos enfants : comptines, contes, chansons, découvrir instruments et percussions autour de cette œuvre littéraire mise en musique.

Le 27 septembre

L’album « L’oiseau de feu » de Charlotte Gastaut, d’après Igor Stravinsky, nous amènera à découvrir quelques instruments parmi les grandes familles, ainsi que les appeaux, en chansons et en danse !

Les prochains rendez-vous

Le 18 octobre

L’album « Que fait la lune la nuit ? » de Anne Herbauts nous plongera dans un univers onirique musical, ponctué de comptines et chansons sur le monde nocturne.

Le 22 novembre

Le kamishibaï « Cochon rentre à la maison » de Yannick Lefrançois sera l’occasion de découvrir des chansons au-tour des animaux et leurs petites manies.

Le 17 janvier

Les albums « Un Noël pour le loup » et « Les bonshommes de neige sont éternels » de Thierry Dedieu nous feront entrer dans la période hivernale en musique.

Le 14 février

Pour la galette, princesses, princes, roi et reine seront à l’honneur en musique autour de l’album « Les con-combres du roi » de Evelyne Brisou-Pellen et Judith Gueyfier.

Le 20 mars

Séance musicale toute en couleur autour du parachute (de motricité). Chant et musique nous accompagneront ainsi que le magnifique kamishibaï « Comment le ciel est devenu grand » de Séverine Vidal et Cédric Abt.

Le 17 avril

Aujourd’hui, nous célébrerons tous les anniversaires et les non-anniversaires… ! en musique et en chansons. Nous découvrirons le kamishibaï « Le voleur d’anniversaire » de Laurent & Olivier Souillé.

Le 15 mai

Autour de l’album « La Flûte enchantée » par Pierre Coran et Charlotte Gastaut », nous explorerons les sons soufflés, les jeux vocaux et comptines chantés.

Le 12 juin

« Noël au printemps » de Thierry Dedieu et « Le lapin de printemps » nous guideront vers les chansons autour des jolies petites bêtes et leur instrumentarium : balafons, xylophones et métallophones, en chanson !

Pendant les vacances scolaires : mercredi 28 février 2024

La conteuse Inès Guilbert viendra nous faire découvrir son univers avec les « Contes du bout des doigts ».

En savoir plus

nscriptions ouvertes 1 mois avant au 02 38 46 60 51 ou bibliotheque@checy.fr

Tarif : 3 € par personne/séance

Salle Rosa Parks 5, rue du Port – Chécy Chécy 45430

Dates et horaires de début et de fin :

2023-09-27T10:00:00+02:00 – 2023-09-27T11:30:00+02:00

histoires contées jeune public