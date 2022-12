Réunion publique : Prévention et sensibilisation aux risques de violences sexuelles Salle Rosa Parks Chécy Catégories d’évènement: Chécy

Réunion publique : Prévention et sensibilisation aux risques de violences sexuelles
Vendredi 9 décembre, 19h00
Salle Rosa Parks

Entrée libre

Véritable espace de parole, les échanges y seront privilégiés afin d’éveiller les consciences sur ce véritable fléau ! Ouvert à tous, à partir de 16 ans, Salle Rosa Parks 5, rue du Port – Chécy Chécy 45430 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « http://www.colosse.fr »}] Cette réunion publique, animée par Guillaume Guidez de l’association Colosse aux pieds d’argile, portera sur la prévention aux risques de violences sexuelles. Ouverte à tous, à partir de 16 ans, cette sensibilisation a pour objectifs d’éveiller les consciences sur ce véritable fléau et de donner des clés pour comprendre le fonctionnement aussi bien de l’agresseur que de la victime.

Véritable espace de parole, les échanges y seront privilégiés ! Au programme : L’association Colosse aux pieds d’argile et le témoignage de Sébastien Boueilh

Les bonnes pratiques au sein d’une structure

Les infractions à caractère sexuel et les délais de prescription

Alerter, signaler : les obligations légales et les structures ressources

Pédophilie / pédocriminalité

La victime et ses traumatismes : les conséquences et les signaux d’alerte En savoir plus sur l ‘association « Colosse aux pieds d’argile » Créée en 2013, l’association Colosse aux pieds d’argile est née de l’histoire personnelle de Sébastien Boueilh, ancien rugbyman et victime de viols de ses 12 à 16 ans. Désormais reconnue d’utilité publique, l’association lutte contre les violences sexuelles, le bizutage et le harcèlement en milieu sportif mais aussi dans les champs de la jeunesse et du scolaire. La sensibilisation du grand public, la formation des professionnels et l’accompagnement gratuit des victimes sont ses principales missions. En 9 ans de combat, 220 000 enfants ont été sensibilisés et 2 200 victimes ont été accompagnées.

Site internet : www.colosse.fr

