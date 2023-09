ATELIERS MEMOIRE PEPS EUREKA Salle Rosa Parks – 5 rue du Port Chécy, 10 octobre 2023, Chécy.

Perdre ses clefs…Egarer ses lunettes…Ne plus retrouver un nom, voire un mot…Oublier un rendez-vous :65% des personnes de plus de 60 ans se plaignent de « trous de mémoire ». Plus que de réels troubles de mémoire, il s’agit souvent d’un manque d’entraînement des fonctions cérébrales.

Ce programme permet :

– D’apprendre à se faire des repères pour retrouver des objets égarés,

– De se souvenir des noms propres, des choses à faire, à acheter, etc. à partir d’association d’idées,

– D’améliorer l’aisance verbale à travers des exercices ludiques,

– De développer l’esprit d’observation, la mémoire des chiffres, des visages, des détails, etc.

Il permet aussi d’échanger autour de messages de prévention comme l’activité physique, l’alimentation, le sommeil… et de réfléchir ensemble à tous les facteurs qui influencent notre mémoire et essayer d’agir dessus.

Ce programme se déroule en 10 séances

Salle Rosa Parks – 5 rue du Port 45430 CHÉCY Chécy 45430 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T14:30:00+02:00 – 2023-10-10T17:00:00+02:00

seniors prévention