Super Repair Café spécial JNR Salle Ronsard Saint-Étienne-de-Chigny, 21 octobre 2023, Saint-Étienne-de-Chigny.

Animation qui mobilisera bien sûr l’équipe habituelle du Repair Café Tours avec participation exceptionnelle des Repair Café Blois et Bourges. Evénement rendu possible grâce à la mise à disposition gracieuse et exceptionnelle de la salle Ronsard par la mairie de Saint-Etienne-de_Chigny.

La réparation de textiles et de chaussures sera possible.

Salle Ronsard 5 chemin de la Maurière 37230 Saint-Etienne-de-Chigny Saint-Étienne-de-Chigny 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:30:00+02:00

