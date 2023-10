Bourse aux Jouets du Baby caux à héricourt en Caux salle Roncaro Héricourt-en-Caux, 15 octobre 2023, Héricourt-en-Caux.

Héricourt-en-Caux,Seine-Maritime

Baby Caux propose sa bourse aux jouets dimanche 15 octobre 2023 à la salle Roncaro d’Héricourt en Caux, de 09h à 17h30/ table de 1.40m à 3€/ buvette/ entrée gratuite au public/

Renseignements et réservations:

Mme Maillard: 06 29 55 15 96

Mme Caufourier: 06 22 42 69 44.

2023-10-15 09:00:00 fin : 2023-10-15 17:30:00. .

salle Roncaro

Héricourt-en-Caux 76560 Seine-Maritime Normandie



Baby Caux is holding its toy fair on Sunday, October 15, 2023 at the Roncaro hall in Héricourt en Caux, from 09:00 to 17:30/ table from 1.40m to 3?/ refreshment bar/ free admission for the public/

Information and reservations:

Mme Maillard: 06 29 55 15 96

Mme Caufourier: 06 22 42 69 44

Baby Caux celebra su feria del juguete el domingo 15 de octubre de 2023 en la sala Roncaro de Héricourt en Caux, de 9h a 17h30/ mesa de 1,40m a 3?/ barra de refrescos/ entrada gratuita para el público/

Información y reservas:

Sra. Maillard: 06 29 55 15 96

Sra. Caufourier: 06 22 42 69 44

Baby Caux veranstaltet seine Spielzeugbörse am Sonntag, den 15. Oktober 2023, im Roncaro-Raum in Héricourt en Caux von 09:00 bis 17:30 Uhr/ Tische von 1,40 m bis 3 m/ Getränkestand/ freier Eintritt für die Öffentlichkeit

Informationen und Reservierungen:

Frau Maillard: 06 29 55 15 96

Frau Caufourier: 06 22 42 69 44

Mise à jour le 2023-09-29 par Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville – Yerville