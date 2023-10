Poule au pot Salle Roland Marc Bourriot-Bergonce, 18 novembre 2023, Bourriot-Bergonce.

Bourriot-Bergonce,Landes

Samedi 18 Novembre dès 19h30 venez vous réchauffer et passer une bonne soirée tout en dégustant une bonne poule au pot ! Le dîner sera composé d’un potage suivi d’une poule au pot et ses légumes, fromage/salade et d’un tarte aux pommes, vin et café compris .

Inscriptions avant le 12 Novembre !.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Salle Roland Marc

Bourriot-Bergonce 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine



Saturday, November 18 at 7:30 pm, come and warm up and enjoy an evening of good old-fashioned « poule au pot »! Dinner will consist of a soup followed by a poule au pot with vegetables, cheese/salad and apple pie, wine and coffee included.

Register before November 12!

El sábado 18 de noviembre a partir de las 19.30 h, ven a calentarte y a disfrutar de una velada de buena comida y pollo La cena consistirá en una sopa seguida de un estofado de pollo con verduras, queso/ensalada y tarta de manzana, vino y café incluidos.

Inscríbase antes del 12 de noviembre

Am Samstag, den 18. November ab 19:30 Uhr können Sie sich aufwärmen und einen schönen Abend verbringen, während Sie ein leckeres Huhn im Topf genießen! Das Abendessen besteht aus einer Suppe, gefolgt von einem Huhn im Topf mit Gemüse, Käse/Salat und Apfelkuchen, Wein und Kaffee inklusive.

Anmeldungen bis zum 12. November!

