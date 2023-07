Pinsac, la Mémoire et la Dordogne : chantier en cours Salle Roger Vitrac Pinsac, 8 septembre 2023, Pinsac.

Pinsac,Lot

Résultats de la collecte en cours sur la commune : témoignages oraux sur le village, son histoire, la vie avec la Dordogne. Contenu précisé à l’approche de la soirée. Participation de Souillac Images

Espace Roger Vitrac. Tout public. Gratuit. Verre de l’amitié offert.

2023-09-08 20:00:00 fin : 2023-09-08 21:30:00. EUR.

Salle Roger Vitrac

Pinsac 46200 Lot Occitanie



Results of an ongoing collection of oral testimonies about the village, its history and life with the Dordogne. Content to be announced closer to the evening. Participation by Souillac Images

Espace Roger Vitrac. Open to all. Free admission. Glass of friendship offered

Resultados de una recopilación de testimonios orales sobre el pueblo, su historia y su vida con la Dordoña. Contenido que se anunciará más cerca de la velada. Con la participación de Souillac Images

Espacio Roger Vitrac. Abierto a todos. Entrada gratuita. Se ofrece una copa de amistad

Ergebnisse der laufenden Sammlung in der Gemeinde: Mündliche Zeugnisse über das Dorf, seine Geschichte, das Leben mit der Dordogne. Inhalt wird im Vorfeld des Abends präzisiert. Teilnahme von Souillac Images

Raum Roger Vitrac. Für alle Zuschauer zugänglich. Kostenlos. Angebotenes Glas der Freundschaft

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Vallée de la Dordogne