Marché de Noël 15 – 24 décembre Salle Roger Salengro Entrée libre

Retour de la magie de Noël à Wattrelos ! Nous sommes impatients de vous retrouver dès le 15 jusqu’au 25 décembre pour notre marché de Noël incontournable, qui se déroulera à la salle Salengro.

Rejoignez-nous pour célébrer ensemble cette période enchantée, plongez dans l’ambiance festive et découvrez une multitude de stands proposant des trésors artisanaux, des délices gourmands et des idées cadeaux uniques.

Animation, musique, et surprises vous attendent pour faire de cet événement un moment mémorable pour toute la famille.

Salle Roger Salengro 2 rue Emile Basly, 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Centre-Ville Nord Hauts-de-France 03 20 75 85 86

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T14:30:00+01:00 – 2023-12-15T19:00:00+01:00

2023-12-24T11:00:00+01:00 – 2023-12-24T17:00:00+01:00