Concert de Ste Cécile SALLE ROGER SALENGRO WATTRELOS Catégorie d’Évènement: Wattrelos Concert de Ste Cécile SALLE ROGER SALENGRO WATTRELOS, 19 novembre 2023, WATTRELOS. Concert de Ste Cécile Dimanche 19 novembre, 10h30 SALLE ROGER SALENGRO Concert de Ste Cécile SALLE ROGER SALENGRO 2 Rue Emile Basly , 59150 WATTRELOS WATTRELOS Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T10:30:00+01:00 – 2023-11-19T12:30:00+01:00

2023-11-19T10:30:00+01:00 – 2023-11-19T12:30:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Wattrelos Autres Lieu SALLE ROGER SALENGRO Adresse 2 Rue Emile Basly , 59150 WATTRELOS Ville WATTRELOS Lieu Ville SALLE ROGER SALENGRO WATTRELOS latitude longitude 50.703163;3.216612

SALLE ROGER SALENGRO WATTRELOS https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wattrelos/