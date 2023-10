Salon du bien-être animal Salle Roger Salengro Wattrelos, 4 novembre 2023, Wattrelos.

Salon du bien-être animal 4 et 5 novembre Salle Roger Salengro Entrée gratuite

Le Salon du Bien-être Animal est de retour à Wattrelos !

Après le succès de notre première édition en 2022, qui a rassemblé des milliers d’amoureux des animaux de la Métropole Européenne de Lille , nous sommes ravis de vous annoncer que le Salon du Bien-être Animal revient les 4 et 5 novembre 2023.

Cette année, nous vous promettons un événement encore plus grand, animé et gourmand !

Plus grand : Avec plus de 50 stands dédiés au bien-être de nos amis à quatre pattes (associations et professionnels du bien-être animal).

Plus animé : Au programme, encore plus de conférences passionnantes et d’animations pour nos partenaires.

Plus gourmand : Vous pourrez déguster des délices végétaliens au VG’Terrien et découvrir des stands culinaires 100% vegan.

N’oubliez pas d’inviter vos amis à deux et à quatre pattes pour partager cette expérience unique.

Salle Roger Salengro 2 rue Emile Basly, 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Centre-Ville Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T10:00:00+01:00 – 2023-11-04T17:00:00+01:00

2023-11-05T10:00:00+01:00 – 2023-11-05T17:00:00+01:00