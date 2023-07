Cet évènement est passé Séance de cinéma Salle Roger Salengro Wattrelos Catégories d’Évènement: Nord

Wattrelos Séance de cinéma Salle Roger Salengro Wattrelos, 8 juillet 2023, Wattrelos. Séance de cinéma Samedi 8 juillet, 22h00 Salle Roger Salengro Séance gratuite ????? ?????? ?? ??? ?????? ????? ?? ?é???? (????????) ?? ???é?? ?

Demain c’est (finalement) Cinéma gratuit à la salle Salengro (séance vers 22H00).

Mais suite à l’annulation du FESTI’F FESTIVAL DE FOODTRUCKS DE WATTRELOS #2 (annulé) à l’étude pour une nouvelle date nous essayons de soutenir les foodtrucks ?

Vous pouvez donc venir dès 19H30 (devant la salle Salengro) pour manger un bon Burger de chez Mick And Family ?

Ps : Il y aura aussi un foodtruck sucré pour ??? ??? ???? ? Salle Roger Salengro rue Emile Basly 59150 Wattrelos 59150 Centre-Ville Nord [{« type »: « email », « value »: « culture@ville-wattrelos.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T22:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:59:00+02:00

2023-07-08T22:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:59:00+02:00 CNL Détails Catégories d’Évènement: Nord, Wattrelos Autres Lieu Salle Roger Salengro Adresse rue Emile Basly 59150 Ville Wattrelos Departement Nord Lieu Ville Salle Roger Salengro Wattrelos

Salle Roger Salengro Wattrelos Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wattrelos/