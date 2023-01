Just for Kids Salle Roger Salengro Wattrelos Catégories d’Évènement: Nord

Just for Kids Salle Roger Salengro, 11 février 2023, Wattrelos. Just for Kids 11 – 19 février Salle Roger Salengro

8€ pour les -16 ans

Yakasauter en collaboration avec la mairie de Wattrelos Salle Roger Salengro 2 rue Emile Basly, 59150 Wattrelos Centre-Ville Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France Retrouvez à la Salle Roger Salengro un ensemble de structures gonflables qui sauront ravir vos enfants !

Sucreries et Buvette sur place – Formule anniversaire possible

