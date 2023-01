10ème Brocante des Municipaux Salle Roger Salengro Wattrelos Catégories d’Évènement: Nord

Wattrelos

10ème Brocante des Municipaux Salle Roger Salengro, 29 janvier 2023, Wattrelos. 10ème Brocante des Municipaux Dimanche 29 janvier, 08h00 Salle Roger Salengro

Entrée libre

ville de Wattrelos Salle Roger Salengro 2 rue Emile Basly, 59150 Wattrelos Centre-Ville Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France Rendez-vous à la 10ème édition de la Brocante des Municipaux. Entrée libre avec petite restauration sur place disponible !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-29T08:00:00+01:00

2023-01-29T15:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Wattrelos Autres Lieu Salle Roger Salengro Adresse 2 rue Emile Basly, 59150 Wattrelos Centre-Ville Ville Wattrelos lieuville Salle Roger Salengro Wattrelos Departement Nord

Salle Roger Salengro Wattrelos Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wattrelos/

10ème Brocante des Municipaux Salle Roger Salengro 2023-01-29 was last modified: by 10ème Brocante des Municipaux Salle Roger Salengro Salle Roger Salengro 29 janvier 2023 SALLE ROGER SALENGRO WATTRELOS Wattrelos

Wattrelos Nord