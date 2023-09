Salon Commercial Salle Roger Salangro Wattrelos, 27 octobre 2023, Wattrelos.

Salon Commercial 27 – 29 octobre Salle Roger Salangro Entrée libret

Parcourrez les allées du Salon Commercial où plus de 80 commerçants seront présents, de la délicieuse restauration foodtrucks, des tournois de jeux vidéo dans un stand Japan-geek, et même un manège pour les plus petits, il y en a pour tous les goûts !

Du vendredi 27 au dimanche 29 octobre 2023

De 10h à 19h

Entrée libre

Saller Roger Salengro, rue Emile Basly à Wattrelos

