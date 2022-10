Salon Commercial de Wattrelos Salle Roger Salangro, 28 octobre 2022, Wattrelos.

Salon Commercial de Wattrelos 28 – 30 octobre Salle Roger Salangro

gratuit sur invitation

Le rendez-vous annuel commerçant de Wattrelos

Salle Roger Salangro 2 rue Emile Basly, 59150 Wattrelos Centre-Ville Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France

Plus de 70 exposants vous attendent dans des secteurs variés : les plaisirs de la table, le bien-être et la mode, la décoration et la maison, les loisirs et les services, les deux-roues et l’automobile.

Ces professionnels seront à votre écoute pour vous proposer leurs produits de qualité et du terroir. A l’occasion du 25ème anniversaire du Salon Commercial, de nombreux lots seront à gagner sur les trois jours.

Buvette et foodtrucks sur place.

Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 octobre 2022 de 10 h à 19 h

Salle Roger Salengro

Entrée gratuite sur invitation à télécharger sur le site internet de la ville ou à retirer à l’Office de Tourisme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-28T10:00:00+02:00

2022-10-30T19:00:00+01:00