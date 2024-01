Rencontre Débat : l’Occident face aux pays émergents Salle Roger Laval Figeac, mercredi 31 janvier 2024.

L’association « L’écho des sciences» vous invite à sa prochaine rencontre-débat

Le monde change très rapidement et remet en cause la domination des Européens puis des Américains. L’été dernier le PIB des pays émergents (les BRICS élargis) a dépassé celui du G7. La plus grande union douanière est en Asie et 4 des 5 plus grandes banques du monde sont chinoises. À l’ONU lors du vote pour soutenir l’Ukraine la majorité des pays n’ont pas voté avec les occidentaux. Face au dollar on assiste dans le monde des énergies à une montée des transactions en autres devises. Si le 7 octobre a choqué tout le monde, ce qui se passe à Gaza est en train de changer la donne. L’Afrique du Sud vient de porter plainte pour crimes de guerre à la Cour pénale internationale. En Afrique une des conséquences des derniers coups d’état est le départ de l’armée française.

Tout ceci montre qu’en dépit de la puissance militaire américaine et économique des occidentaux nous devons modifier notre vision du monde et nous adapter aux nouvelles réalités sous peine d’être progressivement marginalisés en passant à côté de vraies opportunités.

Alain Juillet, ancien Haut responsable à l’Intelligence économique

auprès du Premier ministre.

