Rencontre Débat : Amphibiens et reptiles de nos régions Salle Roger Laval Figeac, 28 novembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

L’association « L’écho des sciences» vous invite à sa prochaine rencontre-débat

« Amphibiens et reptiles de nos régions »

Michel Breuil, ancien professeur en classes préparatoires aux grandes écoles, ancien attaché au Muséum national d’Histoire naturelle, présente :

En raison de leurs peaux fines et nues, les amphibiens (grenouilles, crapauds, salamandres, tritons…) sont particulièrement sensibles aux modifications des milieux aquatiques et terrestres qu’ils fréquentent alternativement au cours de leurs vies. Les Reptiles, non-aviens (lézards, serpents, tortues) occupent une grande diversité de milieux terrestres des plus sauvages aux plus anthropisés et sont aussi confrontés à différentes perturbations qui mettent leurs populations en danger.

La compréhension des relations entre les caractéristiques des milieux et les amphibiens et les reptiles qui les occupent d’une part et les interactions avec les autres espèces d’autre part, constitue le domaine de l’écologie qui est une discipline scientifique. Établir leurs besoins biotiques et abiotiques, les nombreuses menaces (pollution, destruction des milieux, espèces exotiques envahissantes, maladies, diminution de l’abondance des proies, réchauffement climatique…) qui pèsent sur elles est nécessaire à leurs conservations à l’heure où la biodiversité mondiale est particulièrement menacée et ou plus de 40 % des espèces d’amphibiens sont en voie de disparition..

2023-11-28 18:00:00 fin : 2023-11-28 19:30:00. EUR.

Salle Roger Laval ancien CES, 2 rue Victor Delbos

Figeac 46100 Lot Occitanie



The « L’écho des sciences » association invites you to its next meeting/debate

« Amphibians and reptiles of our regions »

Michel Breuil, a former teacher at the Muséum national d?Histoire naturelle, presents :

Because of their thin, naked skins, amphibians (frogs, toads, salamanders, newts, etc.) are particularly sensitive to changes in the aquatic and terrestrial environments they frequent alternately throughout their lives. Non-avian reptiles (lizards, snakes, turtles) occupy a wide variety of terrestrial environments, from the wildest to the most anthropized, and are also confronted with various disturbances that put their populations at risk.

Understanding the relationships between environmental characteristics and the amphibians and reptiles that occupy them, on the one hand, and interactions with other species on the other, is the domain of ecology, a scientific discipline. Establishing their biotic and abiotic needs, the many threats they face (pollution, environmental destruction, invasive exotic species, disease, declining prey abundance, global warming, etc.) is essential to their conservation at a time when global biodiversity is under particular threat and more than 40% of amphibian species are endangered.

La asociación « L’écho des sciences » le invita a su próximo encuentro/debate

« Anfibios y reptiles de nuestras regiones »

Michel Breuil, antiguo profesor de las clases preparatorias de las grandes escuelas y antiguo agregado en el Muséum national d’histoire naturelle, presentará :

Debido a su piel fina y desnuda, los anfibios (ranas, sapos, salamandras, tritones, etc.) son especialmente sensibles a los cambios del medio acuático y terrestre que frecuentan alternativamente a lo largo de su vida. Los reptiles no aviares (lagartos, serpientes, tortugas) ocupan una amplia gama de medios terrestres, desde los más salvajes a los más antropizados, y también se enfrentan a diversas perturbaciones que ponen en peligro sus poblaciones.

Comprender las relaciones entre las características de los medios y los anfibios y reptiles que los ocupan, por una parte, y las interacciones con otras especies, por otra, es el dominio de la ecología, que es una disciplina científica. Determinar sus necesidades bióticas y abióticas y las numerosas amenazas a las que se enfrentan (contaminación, destrucción ambiental, especies exóticas invasoras, enfermedades, disminución de la abundancia de presas, calentamiento global, etc.) es esencial para su conservación en un momento en que la biodiversidad mundial está especialmente amenazada y más del 40% de las especies de anfibios están en peligro de extinción.

Der Verein « L?écho des sciences » lädt Sie zu seiner nächsten Diskussionsveranstaltung ein

» Amphibien und Reptilien unserer Regionen »

Michel Breuil, ehemaliger Lehrer für Vorbereitungsklassen auf die Grandes Ecoles und ehemaliger Attaché am Muséum National d’Histoire Naturelle, stellt vor:

Amphibien (Frösche, Kröten, Salamander, Molche usw.) sind aufgrund ihrer dünnen und nackten Haut besonders empfindlich gegenüber Veränderungen der Wasser- und Landlebensräume, die sie im Laufe ihres Lebens abwechselnd aufsuchen. Reptilien (Eidechsen, Schlangen, Schildkröten) bewohnen eine große Vielfalt an Landlebensräumen, von wild bis anthropogen, und sind ebenfalls verschiedenen Störungen ausgesetzt, die ihre Populationen gefährden.

Das Verständnis der Beziehungen zwischen den Merkmalen der Lebensräume und den Amphibien und Reptilien, die sie besiedeln, einerseits und den Interaktionen mit anderen Arten andererseits, ist das Gebiet der Ökologie, die eine wissenschaftliche Disziplin ist. Die Feststellung ihrer biotischen und abiotischen Bedürfnisse und der zahlreichen Bedrohungen (Umweltverschmutzung, Zerstörung der Lebensräume, invasive gebietsfremde Arten, Krankheiten, Rückgang der Beutetiere, globale Erwärmung usw.), denen sie ausgesetzt sind, ist für ihren Schutz notwendig, da die biologische Vielfalt weltweit besonders bedroht ist und mehr als 40% der Amphibienarten vom Aussterben bedroht sind.

Mise à jour le 2023-11-17 par OT Figeac