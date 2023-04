***ANNULEE***Conférence : état de la politique de la France au Moyen-Orient Salle Roger Laval, 15 février 2023, Figeac.

L’association La fabrique des savoirs vous convie à une conférence concernant un thème géopolitique.

Dorothée Schmid exposera un état de la politique de la France au Moyen-Orient.

Spécialiste des questions méditerranéennes et turques, Dorothée Schmid est diplômée de Science-Po Paris, titulaire d’un troisième cycle en économie appliquée et docteur en Sciences politiques de l’Université Paris-II Panthéon-Sorbonne. Elle a rejoint de l’Ifri en 2002 après avoir travaillé en tant qu’analyste risques pays pour la banque Crédit Agricole-Indosuez et effectué des missions de conseil auprès d’institutions publiques (Commission européenne, ministère français de l’Économie, ministère des Affaires étrangères), ainsi que d’ONG (Cités-Unies France) et d’entreprises privées.

Ses premiers travaux ont porté sur les politiques européennes et françaises en Méditerranée et au Moyen-Orient, la conditionnalité politique de l’aide économique et les processus de démocratisation, l’équilibre centre/périphérie dans les configurations institutionnelles du pouvoir. Elle a créé en 2008 le Programme Turquie contemporaine de l’Ifri afin de suivre les transformations du régime turc et le renforcement de sa politique étrangère dans le voisinage et au-delà. Ses recherches actuelles portent sur la dynamique des réformes politiques au Moyen-Orient, l’avenir des États rentiers, les réorganisations post-conflit et la lutte d’influence entre puissances de la région..

2023-02-15 à 20:30:00 ; fin : 2023-02-15 . EUR.

Salle Roger Laval cour du Puy, rue victor Delbos

Figeac 46100 Lot Occitanie



The association La fabrique des savoirs invites you to a conference on a geopolitical theme.

Dorothée Schmid will expose a state of the politics of France in the Middle East.

Dorothée Schmid is a specialist in Mediterranean and Turkish issues. She graduated from Science-Po Paris, holds a post-graduate degree in applied economics and a doctorate in political science from the University Paris-II Panthéon-Sorbonne. She joined Ifri in 2002 after having worked as a country risk analyst for the bank Crédit Agricole-Indosuez and carried out consulting missions for public institutions (European Commission, French Ministry of Economy, Ministry of Foreign Affairs), as well as NGOs (Cités-Unies France) and private companies.

Her early work focused on European and French policies in the Mediterranean and the Middle East, the political conditionality of economic aid and democratization processes, and the center/periphery balance in the institutional configurations of power. In 2008, she created Ifri’s Contemporary Turkey Program in order to follow the transformations of the Turkish regime and the strengthening of its foreign policy in the neighborhood and beyond. Her current research focuses on the dynamics of political reform in the Middle East, the future of rentier states, post-conflict reorganizations, and the struggle for influence among powers in the region.

La asociación La fabrique des savoirs le invita a una conferencia sobre un tema geopolítico.

Dorothée Schmid presentará el estado de la política de Francia en Oriente Medio.

Especialista en temas mediterráneos y turcos, Dorothée Schmid es licenciada por Science-Po París, tiene un posgrado en economía aplicada y un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de París-II Panthéon-Sorbonne. Se incorporó a Ifri en 2002 tras haber trabajado como analista de riesgo país para el banco Crédit Agricole-Indosuez y realizado misiones de consultoría para instituciones públicas (Comisión Europea, Ministerio de Economía francés, Ministerio de Asuntos Exteriores), así como para ONG (Cités-Unies France) y empresas privadas.

Sus primeros trabajos se centraron en las políticas europeas y francesas en el Mediterráneo y Oriente Medio, la condicionalidad política de la ayuda económica y los procesos de democratización, y el equilibrio centro/periferia en las configuraciones institucionales del poder. En 2008, creó el Programa Turquía Contemporánea de Ifri para seguir las transformaciones del régimen turco y el fortalecimiento de su política exterior en los países vecinos y más allá. Sus investigaciones actuales se centran en la dinámica de la reforma política en Oriente Medio, el futuro de los Estados rentistas, las reorganizaciones tras los conflictos y la lucha por la influencia entre las potencias de la región.

Der Verein La fabrique des savoirs lädt Sie zu einem Vortrag über ein geopolitisches Thema ein.

Dorothée Schmid wird eine Bestandsaufnahme der französischen Politik im Nahen Osten vornehmen.

Dorothée Schmid ist Spezialistin für Mittelmeer- und Türkeifragen. Sie ist Absolventin von Science-Po Paris, hat ein Postgraduiertenstudium in angewandter Wirtschaft absolviert und einen Doktortitel in Politikwissenschaften der Universität Paris-II Panthéon-Sorbonne. Zuvor war sie als Länderrisikoanalystin für die Bank Crédit Agricole-Indosuez tätig und arbeitete als Beraterin für öffentliche Institutionen (Europäische Kommission, französisches Wirtschaftsministerium, Außenministerium), NGOs (Cités-Unies France) und Privatunternehmen.

Ihre ersten Arbeiten befassten sich mit der europäischen und französischen Politik im Mittelmeerraum und im Nahen Osten, der politischen Konditionalität der Wirtschaftshilfe und den Demokratisierungsprozessen, dem Gleichgewicht zwischen Zentrum und Peripherie in den institutionellen Machtkonfigurationen. Sie gründete 2008 das Programm Zeitgenössische Türkei des Ifri, um die Transformation des türkischen Regimes und die Stärkung seiner Außenpolitik in der Nachbarschaft und darüber hinaus zu verfolgen. Ihre aktuelle Forschung konzentriert sich auf die Dynamik der politischen Reformen im Nahen Osten, die Zukunft der Rentierstaaten, die Neuorganisation nach Konflikten und den Kampf um Einfluss zwischen den Mächten der Region.

Mise à jour le 2023-02-09 par OT Figeac