Stage de danses des balkans

Samedi 23 septembre, 14h30
Salle roch Grivel, Crest (26)
15 euros

Stage de danses traditionnelles des balkans tous niveaux. Je vous propose des danses roumaines, bulgares, grecques ou serbes connues pour leurs mélodies variées et leurs rythmes subtils. Venez partager ce voyage étonnant!

Crest, centre culturel, de 14h15 (accueil) à 18h30
Reservation: 06 82 23 12 53

