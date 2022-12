stage de danses des balkans Salle roch Grivel, Crest (26)

15 euros

stage de danses des balkans tous niveaux destiné aux personnes voulant découvrir les danses traditionnelles de Roumanie,Bulgarie , Macédoine ou Grèce connues pour leurs musiques subtiles et variées . Le voyage est étonnant , n'hésitez-pas à partager ce moment !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-15T14:00:00+01:00

2023-01-15T18:30:00+01:00

Salle roch Grivel, Crest (26) Adresse Salle roch Grivel, 26400 Crest, France

