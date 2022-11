Stage de danses des balkans Salle roch Grivel, Crest (26)

15 euros

organisé par Martine Dunand Salle roch Grivel, Crest (26) Salle roch Grivel, 26400 Crest, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39529 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Stage de danse des balkans débutants et intermediaires , s’adresse à un public large désirant découvrir et partager les danses traditionnelles bulgares , roumaines , serbes , grecques etc … connues pour leurs mélodies subtiles et variées . Voyage étonnant et convivial ! source : événement Stage de danses des balkans publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T14:30:00+01:00

2022-11-26T18:30:00+01:00

