ZUMBA PINK PARTY Salle Robert Schuman Roussy-le-Village, 20 octobre 2023, Roussy-le-Village.

Roussy-le-Village,Moselle

Octobre rose lutte en faveur du dépistage du cancer du sein, et encourage la recherche contre le cancer. À cette occasion, une pink party est organisée par l’association Lee de Coco. Ouverte à tout le monde, l’entrée est gratuite et une cagnotte pour une collecte sera ouverte. Dress code: rose.

Des coachs animeront la séance et la tirelire de la cagnotte sera reversée pour une action locale en faveur des patients atteints d’un cancer.. Tout public

Vendredi 2023-10-20 19:45:00 fin : 2023-10-20 . 0 EUR.

Salle Robert Schuman place de l’Europe

Roussy-le-Village 57330 Moselle Grand Est



Pink October promotes breast cancer screening and cancer research. To mark the occasion, a pink party is being organized by the Lee de Coco association. Open to all, admission is free, and a fundraising campaign will be launched. Dress code: pink.

Coaches will animate the session, and the piggy bank will be donated to a local action in favor of cancer patients.

El Octubre Rosa promueve la detección del cáncer de mama y fomenta la investigación oncológica. Para celebrarlo, la asociación Lee de Coco organiza una fiesta rosa. Abierta a todos, la entrada es gratuita y se lanzará una campaña de recaudación de fondos. Código de vestimenta: rosa.

Los entrenadores dirigirán la sesión y el dinero recaudado se donará a una organización benéfica local para enfermos de cáncer.

Der Rosa Oktober kämpft für die Früherkennung von Brustkrebs und fördert die Krebsforschung. Zu diesem Anlass wird von der Organisation Lee de Coco eine Pink-Party organisiert. Die Veranstaltung ist für alle offen, der Eintritt ist kostenlos und es wird ein Spendenpool eröffnet. Dresscode: pink.

Der Erlös aus dem Spendentopf wird für eine lokale Aktion für Krebspatienten gespendet.

Mise à jour le 2023-10-01 par OT CATTENOM ET ENVIRONS