Journée autour du nouvel an chinois salle Robert Sauvion Naintré Naintré, dimanche 11 février 2024.

Journée autour du nouvel an chinois Ateliers qi gong et taichi avec les animateurs MJC, animations variées… Dimanche 11 février, 10h00 salle Robert Sauvion Naintré Entrée libre. Pour les ateliers approfondissement participation de 5 €.

Début : 2024-02-11T10:00:00+01:00 – 2024-02-11T16:00:00+01:00

Fin : 2024-02-11T10:00:00+01:00 – 2024-02-11T16:00:00+01:00

Toute la journée, des animations sur le thème du nouvel an chinois sont proposées dans la salle des fêtes de Naintré. Entrée libre !

Animations pour tous les âges de 10h à 16h.

Ateliers Taichi :

– 10h approfondissement (5 €)

– 14h découverte

Ateliers Qi Gong :

– 10h découverte

– 14h approfondissement (5 €)

salle Robert Sauvion Naintré 31, rue Anatole France 86530 NAINTRE Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine

chine sport

MJC de Naintré