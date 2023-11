Loto de l’APE Les P’tits écoliers salle Robert Sauvion – Naintré Naintré Catégories d’Évènement: Naintré

Vienne Loto de l’APE Les P’tits écoliers salle Robert Sauvion – Naintré Naintré, 28 janvier 2024, Naintré. Loto de l’APE Les P’tits écoliers Dimanche 28 janvier 2024, 13h00 salle Robert Sauvion – Naintré salle Robert Sauvion – Naintré 31, rue Anatole France 86530 NAINTRE Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-28T13:00:00+01:00 – 2024-01-28T18:30:00+01:00

2024-01-28T13:00:00+01:00 – 2024-01-28T18:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Naintré, Vienne Autres Lieu salle Robert Sauvion - Naintré Adresse 31, rue Anatole France 86530 NAINTRE Ville Naintré Departement Vienne Lieu Ville salle Robert Sauvion - Naintré Naintré latitude longitude 46.764089;0.482304

salle Robert Sauvion - Naintré Naintré Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/naintre/