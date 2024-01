Compétition de district Blackball nord aquitaine salle Robert Sauvion – Naintré Naintré, samedi 20 janvier 2024.

Compétition de district Blackball nord aquitaine Compétition officielle régit par la fédération française de billard, accessible à toutes les personnes en situation de handicap ou non à partir de 6 ans. OUVERT À TOUS ET GRATUIT ! 20 et 21 janvier salle Robert Sauvion – Naintré entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T08:00:00+01:00 – 2024-01-20T23:00:00+01:00

Fin : 2024-01-21T08:00:00+01:00 – 2024-01-21T20:00:00+01:00

Vous trouverez des compétitions toutes catégories confondues ainsi que des compétitions spécifiques :

handisport

jeune

féminin

vétéran

mixte

Il y en a pour tous les âges et tous les genres. BUVETTE ET FOOD TRUCK SUR PLACE.

L’EIGHT CONCEPT BILLARD CLUB DE NAINTRE se fera un plaisir de vous accueillir tout le weekend du 20 AU 21 janvier 2024 dès 8h.

salle Robert Sauvion – Naintré 31, rue Anatole France 86530 NAINTRE Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0680461161 »}]

billard blackball

