Téléthon 2023 salle Robert Sauvion – Naintré Naintré, 2 décembre 2023, Naintré.

Téléthon 2023 2 et 3 décembre salle Robert Sauvion – Naintré Participation aux animations : 2€ – Entrée du bal : 10€ – Toutes les recettes sont au profit de l’AFM Téléthon

Samedi 2 décembre à la salle des fêtes :

• 9h-22h : diverses animations sportives et ludiques

• 14h : concours de belote

Dimanche 3 décembre à la salle des fêtes :

• 9h-12h : animations sportives et ludiques

• 14h : bal avec l’Orchestre de Pascale Loubersac -10€

• 19h : tirage de la tombola

Journées festives et conviviales, venez nombreux !

salle Robert Sauvion – Naintré 31, rue Anatole France 86530 NAINTRE Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 90 07 87 »}, {« type »: « email », « value »: « labarque@labarque-naintre.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T09:00:00+01:00 – 2023-12-02T22:00:00+01:00

2023-12-03T09:00:00+01:00 – 2023-12-03T18:00:00+01:00

téléthon à Naintré