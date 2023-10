Soirée Disco Rock salle Robert Sauvion – Naintré Naintré Catégories d’Évènement: Naintré

Vienne Soirée Disco Rock salle Robert Sauvion – Naintré Naintré, 4 novembre 2023, Naintré. Soirée Disco Rock Samedi 4 novembre, 20h30 salle Robert Sauvion – Naintré 24€/adulte et 15€/enfant Buvette et restauration sucrée sur place. salle Robert Sauvion – Naintré 31, rue Anatole France 86530 NAINTRE Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 75 95 96 28 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 72 89 48 69 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T20:30:00+01:00 – 2023-11-04T23:59:00+01:00

2023-11-04T20:30:00+01:00 – 2023-11-04T23:59:00+01:00 claude François Johnny Hallyday Naintré qui Bouge Détails Catégories d’Évènement: Naintré, Vienne Autres Lieu salle Robert Sauvion - Naintré Adresse 31, rue Anatole France 86530 NAINTRE Ville Naintré Departement Vienne Lieu Ville salle Robert Sauvion - Naintré Naintré latitude longitude 46.764089;0.482304

salle Robert Sauvion - Naintré Naintré Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/naintre/