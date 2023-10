Loto de la MJC salle Robert Sauvion – Naintré Naintré Catégories d’Évènement: Naintré

Vienne Loto de la MJC salle Robert Sauvion – Naintré Naintré, 20 octobre 2023, Naintré. Loto de la MJC Vendredi 20 octobre, 20h30 salle Robert Sauvion – Naintré Participez au loto de la MJC à la salle des fêtes de Naintré pour gagner de nombreux lots, parmi lesquels un bon d’achat de 400 € !

Ouverture des portes à 18h30. 31 rue Anatole France à Naintré. Début des jeux à 20h30.

Buvette et petite restauration sur place.

Réservations possibles dès maintenant auprès d’Elsa. Contact : 07 80 41 54 87. salle Robert Sauvion – Naintré 31, rue Anatole France 86530 NAINTRE Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0780415487 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T20:30:00+02:00 – 2023-10-20T23:59:00+02:00

2023-10-20T20:30:00+02:00 – 2023-10-20T23:59:00+02:00 loto soirée MJC de Naintré et Elsa Lotos Détails Catégories d’Évènement: Naintré, Vienne Autres Lieu salle Robert Sauvion - Naintré Adresse 31, rue Anatole France 86530 NAINTRE Ville Naintré Departement Vienne Lieu Ville salle Robert Sauvion - Naintré Naintré latitude longitude 46.764089;0.482304

salle Robert Sauvion - Naintré Naintré Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/naintre/