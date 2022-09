FORUM salle Robert Sauvion – Naintré Naintré Catégories d’évènement: Naintré

Bouger en toute sécurité : prévenir les chutes dans la vie quotidienne salle Robert Sauvion – Naintré 31, rue Anatole France 86530 NAINTRE Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:contact@asept-poitou.fr »}] Avec plus de 100 000 hospitalisations et près de 10 000 décès par an recensés en France, les chutes des personnes âgées entraînent de véritables conséquences d’ordre physique, psychologique, sociale et peuvent constituer une rupture dans la vie quotidienne des individus touchés. S’adressant à toutes les personnes de plus de 60 ans, l’ASEPT POITOU en partenariat avec la MSA Services POITOU organise un forum sur le thématique « Bouger en toute sérénité : prévenir les chutes dans la vie quotidienne » le mardi 4 octobre 2022, à partir de 13h30, salle des fêtes Robert Sauvion – 31, rue Anatole France à Naintré. Informations et inscription / ASEPT POITOU / 05.49.44.56.32 / contact@asept-poitou.fr

