L’arbre bleu, Ô bec ! / Cie Les Infinis qui s’emboîtent salle Robert Minot Lezay Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Lezay L’arbre bleu, Ô bec ! / Cie Les Infinis qui s’emboîtent salle Robert Minot Lezay, 3 décembre 2023, Lezay. Lezay,Deux-Sèvres Dimanche 3 décembre, Lezay, 15 h, salle Robert Minot [CONCERT-SPECTACLE] L’arbre bleu, Ô bec ! / Cie Les Infinis qui s’emboîtent Concert-spectacle. Tout public. 1 h 15. Tarif 14 €, adhérent 11 €, réduit 9 €.

Avec Didier Dubreuil, Alexandre Griffiths (guitares).

SCENES NOMADES

05 49 27 57 95.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . EUR.

salle Robert Minot

Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Sunday, December 3, Lezay, 3 p.m., Salle Robert Minot [CONCERT-SPECTACLE] L?arbre bleu, Ô bec! / Cie Les Infinis qui s?emboîtent Concert-show. All audiences. 1 h 15. Price 14?, members 11?, concessions 9?

With Didier Dubreuil, Alexandre Griffiths (guitars).

SCENES NOMADES

05 49 27 57 95 Domingo 3 de diciembre, Lezay, 15.00 h, sala Robert Minot [CONCIERTO-ESPECTÁCULO] L’arbre bleu, Ô bec ! / Cie Les Infinis qui s’emboîtent Concierto y espectáculo. Todos los públicos. 1 h 15. Precio 14?, socios 11?, con descuento 9?

Con Didier Dubreuil, Alexandre Griffiths (guitarras).

SCENES NOMADES

05 49 27 57 95 Sonntag, 3. Dezember, Lezay, 15 Uhr, Robert-Minot-Saal [CONCERT-SPECTACLE] L?arbre bleu, Ô bec! / Cie Les Infinis qui s?emboîtent (Die Unendlichen, die sich zusammenfügen) Konzert mit Aufführung. Für alle Altersgruppen. 1 h 15. Preis 14 ?, Mitglied 11 ?, ermäßigt 9 ?

Mit Didier Dubreuil, Alexandre Griffiths (Gitarren).

SCENES NOMADES

05 49 27 57 95 Mise à jour le 2023-11-15 par OT Pays Mellois Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Lezay Autres Lieu salle Robert Minot Adresse salle Robert Minot Ville Lezay Departement Deux-Sèvres Lieu Ville salle Robert Minot Lezay latitude longitude 46.26494;-0.00895

salle Robert Minot Lezay Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lezay/