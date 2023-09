THEATRE – TANIT THÉÂTRE « Simone en aparté » Salle Robert Métairie – Cinéma Thury-Harcourt-le-Hom, 4 avril 2024, Thury-Harcourt-le-Hom.

Thury-Harcourt-le-Hom,Calvados

Un kaléidoscope d’évocations qui met en lumière Simone Veil à différents âges de sa vie. Une parole intime au plus proche de celle qui pourrait être notre alter ego : la femme, la mère, la fille, l’épouse, la sœur, l’amie, la camarade….

2024-04-04 20:30:00 fin : 2024-04-04 . .

Salle Robert Métairie – Cinéma

Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie



A kaleidoscope of evocations highlighting Simone Veil at different stages of her life. An intimate account of the woman who could be our alter ego: woman, mother, daughter, wife, sister, friend, comrade?

Un caleidoscopio de evocaciones que ponen de relieve a Simone Veil en diferentes etapas de su vida. Un relato íntimo de la mujer que podría ser nuestro alter ego: la mujer, la madre, la hija, la esposa, la hermana, la amiga, la camarada..

Ein Kaleidoskop von Erinnerungen, das Simone Veil in verschiedenen Lebensabschnitten beleuchtet. Ein intimes Gespräch mit einer Frau, die unser Alter Ego sein könnte: die Frau, die Mutter, die Tochter, die Ehefrau, die Schwester, die Freundin, die Genossin?

