DANSE CONTEMPORAINE « Fantasie Minor » Salle Robert Métairie (CINÉMA) Thury-Harcourt-le-Hom, 26 janvier 2024, Thury-Harcourt-le-Hom.

Thury-Harcourt-le-Hom,Calvados

Un duo où le poids des corps, le poids de la musique et le poids des codes classiques ou hip hop s’envolent pour offrir des variations inédites..

2024-01-26 20:30:00 fin : 2024-01-26 . .

Salle Robert Métairie (CINÉMA)

Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie



A duet in which the weight of bodies, the weight of music and the weight of classical or hip-hop codes fly away to offer unprecedented variations.

Un dúo en el que el peso del cuerpo, el peso de la música y el peso de los códigos clásicos o del hip hop se unen para crear nuevas variaciones.

Ein Duo, in dem das Gewicht der Körper, das Gewicht der Musik und das Gewicht der klassischen oder Hip-Hop-Codes wegfliegen, um neue Variationen zu bieten.

