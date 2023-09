THEATRE CONTE COMPAGNIE LE CRI DE L’ARMOIRE « 2 Sœurs » Salle Robert Métairie – Cinéma Thury-Harcourt-le-Hom, 17 novembre 2023, Thury-Harcourt-le-Hom.

Thury-Harcourt-le-Hom,Calvados

Un thriller où l’on verra que la folie et la peur sont deux sœurs qui aiment se côtoyer, qu’un journal intime n’est pas fait pour être lu, et que le spectateur est une sorcière comme les autres. A partir de 13 ans..

Salle Robert Métairie – Cinéma

Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie



A thriller that shows that madness and fear are two sisters who like to live side by side, that a diary is not meant to be read, and that the viewer is just another witch. Ages 13 and up.

Este thriller demuestra que la locura y el miedo son dos hermanas a las que les gusta convivir, que un diario no está hecho para ser leído y que el espectador es una bruja más. A partir de 13 años.

Ein Thriller, in dem wir sehen werden, dass Wahnsinn und Angst zwei Schwestern sind, die gerne nebeneinander leben, dass ein Tagebuch nicht dazu da ist, gelesen zu werden, und dass der Zuschauer eine Hexe wie jede andere ist. Ab 13 Jahren.

