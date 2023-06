Bal Folk Salle Robert Gesquière, Capinghem (59) Bal Folk Salle Robert Gesquière, Capinghem (59), 10 juin 2023, . Bal Folk Samedi 10 juin, 20h30 Salle Robert Gesquière, Capinghem (59) 6€ 20h30 – KERNELYD23h – LOLDes danses très variées qui vous seront expliquées. Du chant, de la musique …Cerise sur le gâteau, la première d’une nouvelle danse !Au plaisir de vous y voir et de partager un bon moment ! source : événement Bal Folk publié sur AgendaTrad Salle Robert Gesquière, Capinghem (59) Rue d’Ennetières

