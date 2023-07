RACCOON TYCOON Salle Robert Gary Vacquiers, 14 octobre 2023, Vacquiers.

RACCOON TYCOON Samedi 14 octobre, 20h30 Salle Robert Gary Gratuit sans réservation, dans la limite des places disponibles – assis

En partenariat avec la Fédération des Foyers Ruraux 31-65, le Foyer Rural et la commune de Vacquiers

★ Léo Colman, piano / Elio Arputzo, batterie / Luken Menahem, basse / Pierre Ramade, saxophone

Depuis le jour où Zork a pris le pouvoir et provoqué la chute du royaume syncopé, la galaxie ne peut compter que sur quatre scientifiques — en clair, les quatre musiciens de Raccoon Tycoon — pour maintenir le groove en état. Traqués par l’armée galactique du général Wardox, ils rivalisent d’ingéniosité pour maintenir la flamme vivace avec force, créativité, ingéniosité mélodique et ferveur funk. Ces musiciens de talent sont emmenés par un raton laveur qui, affamé, a atterri un beau jour dans le champ des rayons groovalistiques en action dans leur laboratoire ! Depuis on ne le tient plus, il groove, funke, bouge et tient en haleine le public. Ses aventures ne sont pas de tout repos et l’imagination de Raccoon Tycoon sans bornes !

➤ Plus d’information : https://fr-fr.facebook.com/raccoontycoonmusic/

https://youtu.be/lTAf9olNBh8

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T20:30:00+02:00 – 2023-10-14T22:30:00+02:00

Jazz Musique

