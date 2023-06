Exposition : « L’art publicitaire du XXe siècle sur papier buvard » Salle Robert Doisneau Saint-Sauvant, 15 septembre 2023, Saint-Sauvant.

Exposition : « L’art publicitaire du XXe siècle sur papier buvard » 15 – 17 septembre Salle Robert Doisneau Gratuit. Entrée libre.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’exposition : « L’art publicitaire du XXe siècle sur papier buvard ». L’association de généalogie « Bonjour mon cousin-Bonjour ma cousine » souhaite faire découvrir au jeune public (scolaires de moins de 12 ans) et aux jeunes adultes l’histoire et l’usage du papier buvard, au travers des buvards publicitaires. Vous pourrez aussi observer des objets du quotidien : cahier 1918, plumier et encrier, boites…

Au public ayant utilisé les buvards, remémorez-vous de bons ou moins bons souvenirs de cahiers d’écriture et des taches d’encre.

Aux amateurs et collectionneurs, appréciez des buvards d’affichistes connus comme : Alfons Mucha, Albert Dubout, Hervé Morvan, Cabu et bien d’autres.

Salle Robert Doisneau Rue des verdoisières, 86600 Saint-Sauvant Saint-Sauvant 86600 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 59 70 20 Liée à Saint-Sauvant par la famille de son épouse, la famille Doisneau a séjourné plusieurs fois sur la commune à partir des années 1930. Réfugiés sur la commune pendant la Seconde Guerre mondiale, la famille a été surprise par un orage lors d’une de ses sorties et a été abritée par la famille Motillon à Poneuf, où une plaque a été apposée.

De cette anecdote, une amitié est née, qui amènera les Doisneau à revenir à de nombreuses reprises, notamment en 1951 pour le mariage de la fille Motillon, Annie, qui fit l’objet de la fameuse photo « le Ruban de la mariée ».

Une salle socioculturelle porte son nom.

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

