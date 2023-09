Fête de la lecture Salle Robert Chardonnet Chantelle, 7 octobre 2023, Chantelle.

Chantelle,Allier

Exposition et conférence sur Georges Simenon. Présence d’auteurs. « Escape livres » pour enfants et adultes. Atelier illustration. Musiciens. Lectures à voix haute enfants et adultes..

2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-07 12:30:00. .

Salle Robert Chardonnet

Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Exhibition and conference on Georges Simenon. Presence of authors. « Escape books » for children and adults. Illustration workshop. Musicians. Readings for children and adults.

Exposición y conferencia sobre Georges Simenon. Presentación de autores. « Libros de evasión » para niños y adultos. Taller de ilustración. Música en directo. Lecturas en voz alta para niños y adultos.

Ausstellung und Konferenz über Georges Simenon. Anwesenheit von Autoren. « Escape Books » für Kinder und Erwachsene. Workshop zur Illustration. Musiker. Vorlesungen für Kinder und Erwachsene.

Mise à jour le 2023-09-12 par Office de tourisme Val de Sioule