35 ème Corrida Salle Robert Bobin Courlay, 1 décembre 2023, Courlay.

Courlay,Deux-Sèvres

Courlay Animations vous invite à sa 35 ème Corrida, avec ses parcours de 10 kms et 5 km pour les minimes!

Ne manquez pas cette nouvelle édition ! Pour retirer votre dossard vous devrez : imprimer votre billet ou l’avoir au format numérique, présenter votre carte d’identité, votre certificat médical pour les non licenciés ou votre licence FFA.

L’inscription se fait via le site Helloasso.

La course enfant est gratuite – l’inscription pour les élèves de primaire se fait via les écoles pour ceux de la Circonscription de Bressuire, sur place pour les autres. L’inscription des élèves de 6ème et de 5ème se fait via le site HelloAsso..

Salle Robert Bobin

Courlay 79440 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Courlay Animations invites you to its 35th Corrida, with its 10 km and 5 km courses for minimes!

Don’t miss this new edition! To collect your race number, you’ll need to: print out your ticket or have it in digital format, present your identity card, your medical certificate for unlicensed runners or your FFA license.

Registration is via the Helloasso website.

The children’s race is free – registration for primary school pupils is via the schools for those in the Bressuire district, and on site for others. Registration for 6th and 5th graders is via the HelloAsso website.

Courlay Animations le invita a su 35ª Corrida, con sus recorridos de 10 km y 5 km para los más pequeños

¡No se pierda esta nueva edición! Para recoger tu dorsal, deberás: imprimir tu entrada o tenerla en formato digital, mostrar tu documento de identidad, tu certificado médico para los no socios o tu licencia FFA.

Puedes inscribirte a través de la página web de Helloasso.

La carrera infantil es gratuita: los alumnos de primaria del distrito de Bressuire pueden inscribirse a través de sus colegios, mientras que los demás pueden hacerlo in situ. Los alumnos de 6º y 5º de primaria pueden inscribirse a través de la página web de HelloAsso.

Courlay Animations lädt Sie zu seiner 35. Corrida ein, mit Strecken von 10 km und 5 km für die Minis!

Verpassen Sie diese neue Ausgabe nicht! Um Ihre Startnummer abzuholen, müssen Sie: Ihr Ticket ausdrucken oder in digitaler Form vorliegen haben, Ihren Personalausweis, Ihr ärztliches Attest (für Nichtlizenzierte) oder Ihre FFA-Lizenz vorlegen.

Die Anmeldung erfolgt über die Helloasso-Website.

Der Kinderlauf ist kostenlos – die Anmeldung für Grundschüler erfolgt über die Schulen für diejenigen aus der Circonscription de Bressuire, vor Ort für die anderen. Die Anmeldung für Schüler der 6. und 5. Klasse erfolgt über die HelloAsso-Website.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Bocage Bressuirais