Roubaix Les Quartiers font leur cinéma – Est Salle Richard Lejeune Roubaix, 5 juillet 2023, Roubaix. Les Quartiers font leur cinéma – Est Mercredi 5 juillet, 14h00 Salle Richard Lejeune Entrée libre A la mort de son grand père, Alma, vingt ans, revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île du Canada. Tout bascule quand elle sauve un louveteau et un lionceau en détresse. Mais leur monde s’écroule lorsque ce secret est découvert… Les Quartiers font leur cinéma est une série de projections de cinéma familial dans des salles au coeur des quartiers de Roubaix. Les films ont été choisis en concertation avec les habitants pour permettre aux familles de venir avec les plus petits. A chaque fin de séance, un goûter est offert par le service Culture et proposé par des associations de quartiers. Salle Richard Lejeune 21 rue d’Anzin 59100 Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=13c4aa18-f5e7-4a29-8709-611cd8f3c108 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

